Kütahya'da 4 Uyuşturucu Olayında 2 Tutuklama

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 4 uyuşturucu olayında yakalanan 4 şahıstan 2'si tutuklandı. 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda toplamda 12,51 gram esrar, 10,77 gram metamfetamin, 82,22 gram bonzai ve 10 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 hafta içerisinde 4 uyuşturucu olayında yakalanan 4 şahıstan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül - 10 Eylül 2023 tarihleri arasında il sınırları içerisinde meydana gelen 4 uyuşturucu olayı ile ilgili olarak, yakalanan 4 şahıstan 2'si tutuklanırken, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçundan yakalanan 30 şahıs ise ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, suç unsuru olarak,12,51 gram esrar, 10,77 gram metamfetamin, 82,22 gram bonzai ve 10 adet sentetik ecza ele geçirildi. - KÜTAHYA