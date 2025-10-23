Haberler

Kütahya'da 3. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Müsabakaları Sonuçlandı

Kütahya'da 3. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Müsabakaları Sonuçlandı
Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Müsabakaları, centilmence geçen mücadelelerin ardından sona erdi. Turnuvada birinciliği Tarım İl Müdürlüğü elde ederken, Gediz Müftülüğü ikinci, Cezaevi Müdürlüğü üçüncü, İl Emniyet Müdürlüğü dördüncü oldu.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Müsabakaları, kamu kurumları arasında dostluk, rekabet ve sporun birleştirici ruhu içinde tamamlandı.

Turnuva boyunca kurum temsilcileri centilmence mücadele ederken, müsabakalar renkli ve çekişmeli anlara sahne oldu.

Yarışmaların sonunda dereceye giren kurumlar şöyle sıralandı; birinci Tarım İl Müdürlüğü, ikinci Gediz Müftülüğü, üçüncü Cezaevi Müdürlüğü ve dördüncü İl Emniyet Müdürlüğü.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, organizasyona katılım sağlayan tüm kurumlara ve sporculara teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
