Kütahya'da '2025 Aile Yılı' Oryantiring Yarışması Coşkuyla Gerçekleşti

Kütahya'da '2025 Aile Yılı' Oryantiring Yarışması Coşkuyla Gerçekleşti
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Kütahya'da düzenlenen '2025 Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Oryantiring yarışması, ailelerin katılımıyla renkli ve heyecan dolu anlara sahne oldu. 80 ailenin yarıştığı etkinlikte, dayanışma ve aile bağlarının önemi vurgulandı.

Kütahya'da, "2025 Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Aile Yılı Oryantiring yarışması gerçekleştirildi.

Oryantiring Federasyonu Kütahya İl Temsilciliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün iş birliği ile Dumlupınar Salonu'nda düzenlenen etkinlik, anne, baba, kardeşler ve diğer aile üyelerinin katılımıyla renkli ve heyecanlı anlara sahne oldu.

Salonda özel olarak hazırlanan parkurda, çocuklar harita yardımıyla anne, baba veya kardeşleriyle birlikte belirlenen hedefleri bulmak için kıyasıya mücadele etti. Aileler, en kısa sürede tüm hedeflere ulaşmak için işbirliği yaparak salonda keyifli bir rekabet ortamı oluşturdu. "7'den 70'e" sloganıyla düzenlenen yarışmaya 80 ailenin katılımı büyük ilgi gördü. Çocukların kardeşleri ve yeğenleriyle birlikte yarıştığı etkinlikte, dayanışma ve aile bağlarının önemi bir kez daha vurgulandı. Yarışma sonunda, belirlenen hedefleri en hızlı şekilde tamamlayan ilk üç aileye madalya takdim edildi. Tüm katılımcılara ise "2025 Aile Yılı Oryantiring Yarışması" anısına teşekkür belgesi verildi.

Ödül töreninde konuşan Oryantiring İl Temsilcisi Nadire Ulutaş, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Madalyalar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu tarafından verilirken, katılım belgelerini ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Keleş takdim etti.

"2025 Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu özel Oryantiring Yarışması, ailelerin birlikte spor yapma ve eğlenme fırsatı bulduğu, unutulmaz bir gün olarak hafızalara kazındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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