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Kütahya'da 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla yapıldı

Kütahya'da 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla yapıldı

Spor Haberleri

Kütahya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşandı. Törene Vali Vekili Mustafa Güney, gençler ve vatandaşlar katıldı. Törenlerde Tugay Bandosu, şiirler, halk oyunu gösterileri ve sporcuların gösterileri yapıldı. Gençlik Koşusu'nda dereceye giren sporcuların ödülleri verildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, kurtuluşun şehri Kütahya'da gururla kutlandı.

Vali Vekili Mustafa Güney, Dumlupınar Spor Salonu'nda düzenlenen törende gençlerin ve vatandaşların bayramlarını tebrik etti.

Bayram coşkusunun doyasıya yaşandığı kutlama töreninde; Tugay Bandosu, şiirler, halk oyunu gösterileri ve sporcuların gösterileri katılanların büyük beğenisini topladı.

Gençlik Haftası çerçevesinde düzenlenen "Gençlik Koşusu'nda" dereceye giren başarılı sporcuların ödülleri, Vali Vekili Mustafa Güney, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun tarafından verildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Güney Gençlik Kütahya Spor Haberler

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