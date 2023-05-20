Kütahya'da 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla yapıldı

Kütahya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşandı. Törene Vali Vekili Mustafa Güney, gençler ve vatandaşlar katıldı. Törenlerde Tugay Bandosu, şiirler, halk oyunu gösterileri ve sporcuların gösterileri yapıldı. Gençlik Koşusu'nda dereceye giren sporcuların ödülleri verildi.