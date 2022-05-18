Kütahya'da '100. Yıl Dumlupınar Zaferi Satranç Turnuvası' sonuçlandı - Haberler

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 100. Yıl Dumlupınar Zaferi Satranç Turnuvası sonuçlandı.

Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği işbirliğinde gerçekleştirilen 100. Yıl Dumlupınar Zaferi Satranç Turnuvası ödül töreni Kütahya Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleştirildi.

2 gün süren ve 150 sporcunun katılım sağladığı turnuvanın ödül törenine Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürü İsmail Şen, Türkiye Satranç Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi İbrahim Okursoy, sporcu ve aileleri katıldı. Törende derece alan öğrencilere madalyaları ve ödülleri takdim edildi.

Yapılan turnuvada, 8 yaş ve altı kategorisinde, Yağız Efe Çoban 3. Ümit Mete Şenel 2. ve Dorukan Bozkurt 1. oldu. 10 yaş ve altı kategorisinde ise, 3. Mutlu Selçuk, 2. Ardıç Kurt ve 1. Egemen Kıvanç Bozdağ oldu. 16 yaş ve altı kategorisinde ise 3. Poyraz Uçmazbaş, 2. İbrahim Osman Cenkız ve 1. Enes Durgut oldu. Açık yaş kategorisinde ise 3. Rıdvan Taş, 2. Ethem Demirci ve 1. Hüseyin Emre Kartalmış oldu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Spor