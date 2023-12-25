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Kütahya Belediyesporlu Judo Sporcuları Uşak'ta Başarıya Ulaştı

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Uşak'ta yapılan Liseler Arası Grup Judo Müsabakalarında Kütahya Belediyesporlu sporcular, farklı kilolarda üçüncülük elde ederek Kütahya'yı gururlandırdı. Sporcular ayrıca finallere gitmeye hak kazandı.

Uşak'ta yapılan Liseler Arası Grup Judo Müsabakalarında Kütahya Belediyesporlu sporculardan; 55 kiloda Erdem Ay üçüncü, 60 kiloda Sefa Güler üçüncü, 90 kiloda Cemal Gündüz üçüncü, 70 kiloda Zeynep Çerez üçüncü olarak Kütahya'yı gururlandırdı.

Sporcular aldıkları başarılı sonuçlarla Ordu'da yapılacak olan finallere gitmeye hak kazandı. Ayrıca sporculardan Melis Toker ve İclal Baran'da beşinci olarak başarılı sonuçlara imza attı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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