Kütahya Belediyespor U16 ve U18 Takımları Bölge Şampiyonasına Katılacak

Kütahya Belediyespor bünyesinde faaliyetlerine devam eden U16 ve U18 basketbol takımları, Kütahya birincisi olarak bölge şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Kütahya Belediyespor U16 ve U18 takımları, ilde şampiyon olarak Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2023-2024 Sezonu Yurt İçi Faaliyetleri Programı kapsamında düzenlenen U18 Erkekler Bölge Şampiyonası'na il birincisi olarak katılmaya hak kazandı. U16 Erkekler Bölge Şampiyonası 20-22 Şubat 2024 tarihlerinde, U18 Erkekler Bölge Şampiyonası ise 5-7 Mart 2024 tarihlerinde Türkiye Basketbol Federasyonu'nun belirleyeceği bir il merkezinde düzenlenecek. - KÜTAHYA