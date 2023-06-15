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Kütahya Belediyespor Kulübü, U14 ve altı Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Kütahya Belediyespor Kulübü, U14 ve altı Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Spor Haberleri

Kütahya Belediyespor Kulübü, U14 ve altı Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda Erkek 9-10 yaş B kategorisinde sporcular takım olarak Türkiye üçüncüsü oldu. Amasya'da gerçekleşen şampiyonaya katılan Kütahya Belediyespor Kulübü sporcularından Egemen Kayar, Zeynep Ela Kaçmaz, Lütfü Egemen Kayar derece yaparak Kütahya'yı gururlandırdı.

Kütahya Belediyespor Kulübü, U14 ve altı Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda Erkek 9-10 yaş B kategorisinde sporcular takım olarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Amasya'da gerçekleşen 'Ferhat ile Şirin U14 ve Altı Türkiye Oryantiring Şampiyonası'na, Kütahya Belediyespor Kulübü sporcularından Egemen Kayar, Zeynep Ela Kaçmaz, Lütfü Egemen Kayar katıldı.

Türkiye Şampiyonası'nda derece yapan sporcular 1. gün arazi yarışında; Lütfü Egemen Kayar Türkiye üçüncüsü, Zeynep Ela Kaçmaz Türkiye beşincisi oldu.

Yarışmanın 2. ve 3. gününde yapılan sprint yarışmasında Lütfü Egemen Kayar, Türkiye Şampiyonu olarak Kütahya'yı gururlandırdı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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