Kütahya Belediyespor Kulübü Sporcuları Türkiye Kuraş Şampiyonasında Başarılı Sonuçlar Elde Etti

Kütahya Belediyespor Kulübü sporcuları, Ankara'da düzenlenen Türkiye Kuraş Şampiyonasından Kütahyalıları gururlandıran sonuçlarla döndü.

3-5 Kasım tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Türkiye Kuraş Şampiyonası'na katılan Kütahya Belediyespor Kulübü judocuları, elde ettikleri gümüş ve bronz madalyalarla Kütahyalıları bir kez daha gururlandırdı.

48 kiloda Ayşenur Turhan Türkiye İkincisi, 57 kiloda İclal Baran Türkiye ikincisi, 63 kiloda Hatice Atay Türkiye ikincisi, +70 kiloda Melis Toker Türkiye üçüncüsü, 55 kiloda Ahmet Erdem Ay Türkiye üçüncüsü, 55 kiloda M. Süleyman Çelik Türkiye üçüncüsü, 60 kiloda S. Sefa Güler Türkiye üçüncüsü ve 90 kiloda Cemal Gündüz Türkiye ikincisi oldu. - KÜTAHYA