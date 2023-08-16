Kütahya Belediyespor Kulübü Güreşçisi Ümit Kocagöbek Türkiye Üçüncüsü Oldu

Kütahya Belediyespor Kulübü güreşçisi Ümit Kocagöbek, Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Türkiye finallerinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Türkiye finalleri, 12-15 Ağustos tarihleri arasında Kırşehir'de düzenlendi.

Kütahya Belediyespor Kulübü Güreşçimiz Ümit Kocagöbek, grekoromen stil 48 kilo da Türkiye üçüncüsü olarak şehri gururlandırdı.

2023 sezonu Okul Sporları Türkiye Güreş Şampiyonası'nda da Türkiye üçüncüsü olan güreşçi Kocagöbek, Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye finallerinde almış olduğu madalya ile ikinci Türkiye derecesini kazanmış oldu. - KÜTAHYA