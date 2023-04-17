Kütahya AK Gençlikten liseler arası futbol turnuvası

Kütahya AK Parti Gençlik Kolları Yeni Seçmen Birimi tarafından düzenlenen liseler arası futbol turnuvası sona erdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay," Gençlik Kolları yeni seçmen birimimizin düzenlediği liseler arası futbol turnuvasının final maçı gerçekleştirildi. Milletvekili adaylarımızla birlikte başarılı olan gençlerimize ödüllerini verildi. Turnuvamızda ilk 3 takımımıza ödül ve kupa 4. olan takımımıza ise madalya takdim edildi. En başından beri futbol turnuvamıza dahil olan, mücadele veren tüm genç arkadaşlarımızı kutluyorum. Eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA