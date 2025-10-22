Kuşgöz İzmir Vinç, Gebze Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti
Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup'ta Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Gebze Belediyespor'u setlerde 3-0 yenerek gruptaki mücadelesini sürdürdü. İki takım da üst tura yükselemeyecek.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Burak Baturalp Güngör, Rojas, Butko, Yosvany, Oğuzhan Karasu, Metin Toy (Muhammed Aray, Oktay Tetik, Oğuzhan Tarakçı)
Gebze Belediyespor: Tervaportti, Yasin Aydın, Kemal Kayhan, Suarez, Bahov, Yiğit Yıldız (Metin Durmuş, Semih Çelik, Selim Kalaycı, Batuhan Karaca, Taner Kabakçı, Kadir Gürkan Uz, Kaan Atmaca)
Setler: 25-17, 25-23, 25-22
Süre: 83 dakika (22, 27, 34)
Bu sonuçla iki takım da adını bir üst tura yazdıramazken, Spor Toto grupta ilk sırayı alarak çeyrek finale yükseldi.