Kuşgöz İzmir Vinç, Gebze Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Burak Baturalp Güngör, Rojas, Butko, Yosvany, Oğuzhan Karasu, Metin Toy (Muhammed Aray, Oktay Tetik, Oğuzhan Tarakçı)

Gebze Belediyespor: Tervaportti, Yasin Aydın, Kemal Kayhan, Suarez, Bahov, Yiğit Yıldız (Metin Durmuş, Semih Çelik, Selim Kalaycı, Batuhan Karaca, Taner Kabakçı, Kadir Gürkan Uz, Kaan Atmaca)

Setler: 25-17, 25-23, 25-22

Süre: 83 dakika (22, 27, 34)

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup'ta Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Gebze Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla iki takım da adını bir üst tura yazdıramazken, Spor Toto grupta ilk sırayı alarak çeyrek finale yükseldi.