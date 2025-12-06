Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Maçta heyecan dolu anlar yaşandı ve setler 28-30, 25-21, 16-25, 25-15, 13-15 şeklinde sıralandı.
Salon: İBB Cebeci
Hakemler: Ramazan Çevik, Dicle Özdaş
İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazlı, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Nascimento, Gunter, Eyüp Demirbiler)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Oğuzhan Karasu, Esmaeilnezhad, Burak Güngör, Rojas, Vefa Yılmaz, Cardoso (Oktay Tetik, Ahmetcan Büyükgöz, Butko, Metin Toy, Muhammed Aray)
Setler: 28-30, 25-21, 16-25, 25-15, 13-15
Süre: 138 dakika (34, 29, 27, 26, 22)
Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor