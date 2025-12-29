Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda hedef ligin ikinci yarısına iyi başlamak

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, ligin ikinci yarısına yeni transferlerle iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Akkuş Belediyespor'un menajeri Soner Efil, AA muhabirine, ligin ilk yarısını istedikleri şekilde bitiremediklerini söyledi.

Ligin ikinci yarısına Spor Toto maçıyla başlayacaklarını ifade eden Efil, devre arasında takıma yeni takviyeler yapacaklarını dile getirdi.

Başantrenör Kerem Eryılmaz ile yolların ayrıldığını ve yeni antrenörün Mehmet Akif Gürgen olduğunu hatırlatan Efil, "Başantrenörümüzün raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayacağız. Akkuş Belediyespor'u ligde tutmak için çalışacağız. Camiamıza ve taraftarlarımıza bunun sözünü veriyoruz." diye konuştu.

Soner Efil, ligde ikinci yarının 11 Ocak'ta başlayacağını, bu tarihe kadar takımdaki tüm eksikliklerin giderileceğini sözlerine ekledi.