Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Rıfat Tatar
Hatay Büyükşehir Belediyespor : Barbast, Berkun Eber Üstündağ, İsa Karatekin, Mert Nevzat Güneş, Cüneyt Dağcı, Kovac (Fatih Yörümez, İsmail Koçak, Yusuf Eken, Hamza Yiğit Aslan, Turgut Lelik, Murat Karakaya)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Hoff, Atakan Topal, Ivanov, Gunter, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk (Batuhan Yurdagül, Umut Özdemir, Can Koç, Berke Eray Yetkin, Mustafa Cervatoğlu, Ahmet Can Büyükgöz)
Setler: 27-25, 22-25, 23-25, 25-23, 11-15
Süre: 170 dakika (41, 32, 34, 46, 17)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.