Üye Girişi
Haberler

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

Güncelleme:
Abone Ol

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Ünye

Hakemler: Yasin Okumuş, Sema Kayıkçı

Bigadiç Belediyespor: Vefa Yılmaz, Eren Kanlı, Murat Al, Nwachukwu, Taha Erden, Einisamarein (Alican İlker Çakır, Salih Özdemir, Andaç Kapan, Gökhan Çatal, Kadir Bircan)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Halit Kurtuluş, Arda Bostan, Enes Atlı, Furkan Aydın, Gunter, Ivanov (Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, Ali Eren Öztürk)

Setler: 20-25, 18-25, 14-25

Süre: 73 dakika (26, 27, 20)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

voleybol Sigorta İzmir Maç Sonucu Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title