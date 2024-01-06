Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Ünye
Hakemler: Yasin Okumuş, Sema Kayıkçı
Bigadiç Belediyespor: Vefa Yılmaz, Eren Kanlı, Murat Al, Nwachukwu, Taha Erden, Einisamarein (Alican İlker Çakır, Salih Özdemir, Andaç Kapan, Gökhan Çatal, Kadir Bircan)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Halit Kurtuluş, Arda Bostan, Enes Atlı, Furkan Aydın, Gunter, Ivanov (Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, Ali Eren Öztürk)
Setler: 20-25, 18-25, 14-25
Süre: 73 dakika (26, 27, 20)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.