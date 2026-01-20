Haberler

Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, üst üste üçüncü galibiyet peşinde

Akkuş Belediyespor, İstanbul Gençlikspor ile yapacağı maçı kazanarak ligde art arda üçüncü galibiyetini elde etmek istiyor. Menajer Soner Efil, takımın moralinin yüksek olduğunu ve taraftar desteğiyle başarılı olacaklarına inandıklarını belirtti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, İstanbul Gençlikspor maçını kazanarak art arda üçüncü galibiyetini almak istiyor.

Akkuş Belediyespor Menajeri Soner Efil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

İkinci yarıya Spor Toto galibiyeti ile başladıklarını ardından da RAMS Global Cizre Belediyespor'u deplasmanda yendiklerini belirten Efil, bu iki galibiyetin takıma ve camiya moral verdiğini belirtti.

Şimdi önlerinde 25 Ocak Pazar günü sahalarında oynayacakları İstanbul Gençlikspor maçı olduğunu ifade eden Efil, bu maçı da kazanarak ligde üst üste üçüncü galibiyetlerini almak istediklerini kaydetti.

İyi bir galibiyet serisi yakalayarak ligde üst sıralara tırmanmayı hedeflediklerini vurgulayan Soner Efil, "Taraftarımızın destekleriyle İstanbul Gençlikspor karşısında mutlak galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz." dedi.

Takımda eksik oyuncu bulunmadığının belirten Efil, günde tek antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor
