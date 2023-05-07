Kuşadasıspor Turgutluspor'la Berabere Kaldı
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçını mağlup tamamlamasına rağmen Play-Off'u garantileyen Kuşadasıspor evinde Turgutluspor'la golsüz berabere kaldı. Bu skorun ardından Kuşadasıspor 47 puanla 6'ncı sırada yer alırken, küme düşme ya da Play- Off'a kalma ihtimali olmayan Turgutluspor puanını 33 yaptı. Geride kalan haftalarda Turgutluspor 3, Kuşadasıspor 2 müsabakaya çıkacak.
STAT: Özer Türk
HAKEMLER: Melih Aldemir, Mete Topçu, Mustafa Cem BüyükKUŞADASISPOR: Mücahit - Berkay, Onur, Hamit, Murat Türkkan (Dk. 80 Murat Çaydemir), Emirhan, Muhammet Özvardar (Dk. 68 Yavuz Selim), Çağrı (Dk. 84 Osman), Hasan, Taha, Muhammed Akbulut (Dk. 46 Oğuzhan)TURGUTLUSPOR: Fatih - Sertan, Tolga, Anıl (Dk. 84 Mertali), Mustafa Köroğlu (Dk. 88 Zeki), Fırat (Dk. 46 Serhat), Okan, Muhammed Ebrar, Mustafa Özyaşar, Mert Polat (Dk. 73 Abdullah), Berkay
SARI KARTLAR: Oğuzhan (Kuşadasıspor) - Sertan ( Turgutluspor )
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçını mağlup tamamlamasına rağmen Play-Off'u garantileyen Kuşadasıspor evinde Turgutluspor'la golsüz berabere kaldı. Bu skorun ardından Kuşadasıspor 47 puanla 6'ncı sırada yer alırken, küme düşme ya da Play- Off'a kalma ihtimali olmayan Turgutluspor puanını 33 yaptı. Geride kalan haftalarda Turgutluspor 3, Kuşadasıspor 2 müsabakaya çıkacak.- Kuşadası
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023