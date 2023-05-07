Kuşadasıspor Turgutluspor'la Berabere Kaldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçını mağlup tamamlamasına rağmen Play-Off'u garantileyen Kuşadasıspor evinde Turgutluspor'la golsüz berabere kaldı. Bu skorun ardından Kuşadasıspor 47 puanla 6'ncı sırada yer alırken, küme düşme ya da Play- Off'a kalma ihtimali olmayan Turgutluspor puanını 33 yaptı. Geride kalan haftalarda Turgutluspor 3, Kuşadasıspor 2 müsabakaya çıkacak.