Kuşadasıspor Taraftarlarıyla Dayanışma Gecesinde Buluştu

Tülay AKSAY / KUŞADASI,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekibi Kuşadasıspor, dayanışma gecesi kapsamında taraftarlarıyla bir araya geldi. Geceye Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadasıspor Başkanı İsmet Türker ve yönetimi, siyasi partilerin başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Kuşadası belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşların (STK) temsilcileri, Kuşadasıspor futbolcuları ve siyah-beyazlı takımın taraftarları yoğun katılım gösterdi. Geceye özel açılış konuşmaları ile başlayan organizasyonda takımın oyuncuları taraftarlarla buluşturuldu.

ARTVİN MAÇI TİRE'DE

Kuşadasıspor'da bu hafta cumartesi günü Artvin Hopaspor'la oynanacak sezonun ilk iç saha maçı ilçedeki Özer Türk Stadyumu'nun bakıma alınmasından dolayı Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda yapılacak. Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak maç için Kuşadası'ndan Tire'ye ücretsiz otobüsler kaldırılacak.