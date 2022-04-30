Kuşadasıspor taraftarları iftarda buluştu - Haberler

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Kuşadasıspor taraftarları iftarda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kuşadasıspor taraftarları iftarda buluştu

Kuşadasıspor taraftar grubu Ada Gençlik, Kulüp Başkanı Alim Emiroğlu ile iftar yemeğinde buluştu.

Kuşadasıspor taraftar grubu Ada Gençlik, Kulüp Başkanı Alim Emiroğlu ile iftar yemeğinde buluştu.

22 yıl sonra Alim Emiroğlu Başkanlığında profesyonel liglere geri dönen Kuşadasıspor ve güzel bir ivme yakalayarak play-off'u kıl payı kaçıran Kuşadasıspor gelecek sezonun planlamasına başladı. Kuşadasıspor Kulüp Başkanı Alim Emiroğlu, taraftarlar ile iftar yemeğinde buluşarak hem istişare yaptı hemde fikirlerini aldı.

2022-2023 sezonu için hedeflerinin 2'inci lig olduğunu söyleyen Alim Emiroğlu "Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den profesyonel lige Temmuz ayında çıktık. Çok kısa bir süre içerisinde transferleri tamamlayıp kampa gittik. Çok güzel bir başlangıç yaptık fakat kovid ve sakatlıklar peşimizi bırakmadı. Tüm Kuşadası halkına söz veriyorum seneye bırakın şampiyon olmayı namağlup ikinci lige çıkacağız. Kuşadasıspor benim değil bizim olduğu için bugün sizlerle bir araya gelerek daha iyi ne yapabiliriz onu konuşuyoruz. Önümüzdeki sezona flaş transferlerle bomba gibi gireceğiz" dedi. Kuşadasıspor taraftarları ile yaklaşık 2 saat istişare eden Alim Emiroğlu şampiyonluk sözü verdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Play Off, gençlik, Spor, Haberler

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