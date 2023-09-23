Kuşadasıspor, Silivrispor'u mağlup ederek 3'te 3 yaptı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Kuşadasıspor, evinde Silivrispor'u 2-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Ev sahibi ekibin gollerini 11'inci dakikada Atakan ve 22'nci dakikada Serdar atarken, konuk takımın tek golü 48'inci dakikada Seymen Salih'ten geldi. Bu sonuçla Kuşadasıspor 9 puana ulaşırken, Silivrispor 1 puanda kaldı.