Kuşadasıspor, Serdar Eylik'i transfer etti

TFF 3'üncü Lig takımlarından Kuşadasıspor, Amedspor'dan kanat oyuncusu Serdar Eylik'le sözleşme imzaladı. Serdar Eylik, Galatasaray'da yetişip uzun bir kariyere sahip olan bir futbolcu.

TFF 3'üncü Lig'in iddialı ekiplerinden Kuşadasıspor, transferde daha önce anlaştığı Amedspor'dan kanat oyuncusu Serdar Eylik'le sözleşme imzaladı. Yeni sezon öncesi Afyonkarahisar'daki kampını sürdüren siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki Serdar'ı kadrosuna kattı. Galatasaray'da yetişip profesyonel olan Serdar Eylik, uzun soluklu kariyerinde Galatasaray, Orduspor, Denizlispor, Karşıyaka, Giresunspor, Kayseri Erciyesspor, Ankaraspor, Samsunspor, Şanlıurfaspor, Sarıyer, Hatayspor, Tokatspor, Silivrispor, Nazilli Belediyespor, Bayburt İ.Ö.S, Ankara Demir ve Amed Sportif formalarını giydi. Kariyerinde 409 maça çıkan tecrübeli futbolcu, bu maçlarda 88 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.