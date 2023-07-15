Kuşadasıspor, Serdar Eylik'i transfer etmek için çalışmalara başladı

TFF 3'üncü Lig takımlarından Kuşadasıspor, iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Amedspor forması giyen Serdar Eylik'in transferi için görüşmelere başlandı. Ayrıca Edirnespor'dan kaleci Yunus Emre Kırdal ile prensip anlaşmasına varıldı. Serdar Eylik, geçtiğimiz sezon 2'nci Lig'de 34 maçta 7 gol kaydetmişti.

TFF 3'üncü Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Kuşadasıspor, son olarak Amedspor forması giyen Serdar Eylik'in transferi için çalışmalara başladı. Aydın ekibi ayrıca Edirnespor'dan kaleci Yunus Emre Kırdal ile prensip anlaşmasına vardı. Geçtiğimiz sezon 2'nci Lig'de 34 maça çıkan Serdar, 7 gol katkısı verdi. Serdar Eylik, 2017 - 2018 sezonunda yine Aydın ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da top koşturdu. Serdar sırasıyla Galatasaray, Orduspor, Denizlispor, Karşıyaka, Giresunspor, Kayseri Erciyesspor, Ankaraspor, Samsunspor, Şanlıurfaspor, Sarıyer, Hatayspor, Tokatspor, Silivrispor, Nazilli Belediyespor, Bayburt İ.Ö.S, Ankara Demir ve Amed Sportif formaları giydi. Kariyerinde 409 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda 88 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.