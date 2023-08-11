Kuşadasıspor Sağ Kanat Oyuncusu Yeni Mersin İdmanyurdu'na Transfer Oldu

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kuşadasıspor'un sağ kanat oyuncusu Muhammet Sait Özvardar, yeni sezon öncesi 2'nci Lig temsilcisi Yeni Mersin İdmanyurdu ile anlaştı. Geçen sezon takımının Play-Off oynamasında önemli rol oynayan futbolcu, Kuşadasıspor ile olan sözleşmesini feshederek yeni kulübüyle sözleşme imzalayacak.