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Kuşadasıspor Sağ Kanat Oyuncusu Yeni Mersin İdmanyurdu'na Transfer Oldu

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kuşadasıspor'un sağ kanat oyuncusu Muhammet Sait Özvardar, yeni sezon öncesi 2'nci Lig temsilcisi Yeni Mersin İdmanyurdu ile anlaştı. Geçen sezon takımının Play-Off oynamasında önemli rol oynayan futbolcu, Kuşadasıspor ile olan sözleşmesini feshederek yeni kulübüyle sözleşme imzalayacak.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kuşadasıspor'da sağ kanat oyuncusu Muhammet Sait Özvardar yuvadan uçtu. Geçen sezon ligde çıktığı 31 maçta attığı 10 golle siyah-beyazlı takımın Play-Off oynamasında önemli pay sahibi olan 25 yaşındaki futbolcu, yeni sezon öncesi 2'nci Lig temsilcisi Yeni Mersin İdmanyurdu ile el sıkıştı. Kuşadasıspor'la 1 yıl daha süren sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Muhammet'in önümüzdeki günlerde yeni kulübüyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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