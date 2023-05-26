Kuşadasıspor Play-Off'ta elendi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off'a kalarak seneler sonra 2'nci Lig'in kapısına dayanan Kuşadasıspor, çeyrek finalde Orduspor 1967'ye öne geçmesine rağmen direnemedi. Saha avantajının rakipte olduğu çeyrek final maçında yenik duruma düşüp Taha Balcı'nın golleriyle 2-1 üstünlüğü bulan siyah-beyazlı ekip, sahadan 3-2 mağlup ayrılarak hayallerine veda etti. Bu sezonluk 2'nci Lig hedefini ıskalayan Kuşadasıspor, Play-Off öncesi eski teknik patronu Gürkan Ferhatoğlu'nu yuvaya döndürmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor