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Kuşadasıspor Play-Off'ta elendi

Kuşadasıspor Play-Off'ta elendi

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off'a kalarak 2'nci Lig'e yükselme hedefiyle çıkan Kuşadasıspor, çeyrek finalde Orduspor 1967'ye 3-2 mağlup olarak elendi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off'a kalarak seneler sonra 2'nci Lig'in kapısına dayanan Kuşadasıspor, çeyrek finalde Orduspor 1967'ye öne geçmesine rağmen direnemedi. Saha avantajının rakipte olduğu çeyrek final maçında yenik duruma düşüp Taha Balcı'nın golleriyle 2-1 üstünlüğü bulan siyah-beyazlı ekip, sahadan 3-2 mağlup ayrılarak hayallerine veda etti. Bu sezonluk 2'nci Lig hedefini ıskalayan Kuşadasıspor, Play-Off öncesi eski teknik patronu Gürkan Ferhatoğlu'nu yuvaya döndürmüştü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Orduspor Spor Haberler

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