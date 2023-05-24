Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kuşadasıspor play-off sınavında

Kuşadasıspor play-off sınavında

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta normal sezonu 51 puanla 6'ncı sırada tamamlayarak adını play-off'a yazdıran Kuşadasıspor, yarın play-off çeyrek final maçında 66 puan toplayıp 3'üncü sırayı alan Orduspor 1967'ye konuk olacak.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta normal sezonu 51 puanla 6'ncı sırada tamamlayarak adını play-off'a yazdıran Kuşadasıspor, yarın play-off çeyrek final maçında 66 puan toplayıp 3'üncü sırayı alan Orduspor 1967'ye konuk olacak. Yeni Ordu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Gürcan Hasova yönetecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmadan galip ayrılacak ekip yarı finale yükselecek.

Turu geçecek ekip yarı finalde Karaman FK-Ayvalıkgücü Belediyespor eşlemesinin galibiyle rakip olacak. Normal sezonda Orduspor 1967'yi evinde 2-1 mağlup eden Kuşadasıspor, deplasmanda rakibine aynı skorla boyun eğmişti. Play-Off öncesi eski teknik patronu Gürkan Ferhatoğlu'nu yuvaya döndüren Kuşadası, son lig maçında 23 Elazığ FK'yı 5-2 yendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Orduspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title