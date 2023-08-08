Kuşadasıspor, Menemen FK'ya mağlup oldu
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TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kuşadasıspor, yeni sezon öncesi Afyon kampında oynadığı ilk hazırlık maçında 2'nci Lig temsilcisi Menemen FK'ya 3-1 mağlup oldu. Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan siyah-beyazlılarda yönetimin transfer çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Teknik direktör Fatih Çardak yönetiminde çalışmalarını sürdüren Kuşadasıspor, özel müsabakalarda eksiklerini görüp sezona hazır bir şekilde girmek istiyor.
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kuşadasıspor, yeni sezon öncesi Afyon kampında oynadığı ilk hazırlık maçında 2'nci Lig temsilcisi Menemen FK'ya 3-1 mağlup oldu. Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan siyah-beyazlılarda yönetimin transfer çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Teknik direktör Fatih Çardak yönetiminde çalışmalarını sürdüren Kuşadasıspor, özel müsabakalarda eksiklerini görüp sezona hazır bir şekilde girmek istiyor.