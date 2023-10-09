Kuşadasıspor, liderlik yarışında yoluna firesiz devam ediyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve ortağı Kuşadasıspor, yoluna firesiz devam ediyor. Bu sezon müthiş bir çıkış yapan Aydın ekibi, 5 maçta 5'inci galibiyetini Bayburt Özel İdarespor'u iç sahada 1-0 yenerek aldı. Grupta 15 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, kendisiyle aynı performansı sergileyen Karaköprü Belediyespor'la birlikte liderlik yarışını sürdürdü.