Kuşadasıspor, liderlik yarışında yoluna firesiz devam ediyor
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve ortağı Kuşadasıspor, 5. galibiyetini alarak liderlik yarışını sürdürdü.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve ortağı Kuşadasıspor, yoluna firesiz devam ediyor. Bu sezon müthiş bir çıkış yapan Aydın ekibi, 5 maçta 5'inci galibiyetini Bayburt Özel İdarespor'u iç sahada 1-0 yenerek aldı. Grupta 15 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, kendisiyle aynı performansı sergileyen Karaköprü Belediyespor'la birlikte liderlik yarışını sürdürdü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor