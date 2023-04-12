Kuşadasıspor, Karaman FK karşısında mağlup oldu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Kuşadasıspor, Karaman Futbol Kulübü'ne 3-2 mağlup oldu. Ev sahibi takımın Play-Off hattındaki 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Erhan Kutlu, Ogün Keleş, Yılmaz Kozak

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6 maçtır bileği bükülmeyen Play-Off hattındaki Kuşadasıspor, evinde zirve yarışındaki Karaman Futbol Kulübü'ne 3-2 mağlup oldu.

Kuşadası Özer Türk Stadı'nda konuk ekip 17'nci dakikada Umut, 46'da Ahmet Teker ve 57'nci dakikada Ahmet Karademir'in golleriyle 3-0 öne geçti. 66'ncı dakikada Ali Öztürk ve 67'nci dakikada Taha Balcı'nın golleriyle umutlanan Kuşadası kalan bölümde gol bulamayınca mağlubiyete razı oldu. Kuşadasıspor 43 puanda kalırken, Karaman puanını 55 yaparak zirvedeki Iğdır FK'yla arasındaki farkı 1'e indirdi.