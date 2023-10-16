Kuşadasıspor Karaköprü Belediyespor ile berabere kaldı

KUŞADASI,

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'a 5'te 5 yaparak başlayan Kuşadasıspor, kendisi gibi oynadığı 5 maçı da kazanan Karaköprü Belediyespor deplasmanında girdiği liderlik mücadelesinde sahadan beraberlikle ayrıldı. Zorlu deplasmanda yenik duruma düşüp Atakan'ın golüyle 1-1 beraberliği kurtaran siyah-beyazlı ekip evine 1 puanla döndü. İki ekip grupta 16'şar puanla zirveyi paylaşmayı sürdürdü.