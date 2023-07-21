Kuşadasıspor, kaleci Yunus Emre Kırdal'ı transfer etti

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Kuşadasıspor, Edirnespor'dan kaleci Yunus Emre Kırdal'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Bayburt ekibiyle 2'nci Lig'de 13, Edirne temsilcisiyle 3'üncü Lig'de 17 karşılaşmada görev yapan kaleci Yunus Emre, Altınordu'dan transfer edilen stoper Volkan Fındıklı'dan sonra siyah-beyazlı kulübün yaptığı ikinci dış transfer oldu.

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Kuşadasıspor, Edirnespor'dan kaleci Yunus Emre Kırdal'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor'da profesyonel olan 29 yaşındaki file bekçisi Silivrispor, Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Etimesgut Belediyespor, Bayburt Özel İdarespor ve Sivas Belediyespor kulüplerinde de oynadı. Geçen sezon Bayburt ekibiyle 2'nci Lig'de 13, Edirne temsilcisiyle 3'üncü Lig'de 17 karşılaşmada görev yapan kaleci Yunus Emre, Altınordu'dan transfer edilen stoper Volkan Fındıklı'dan sonra siyah-beyazlı kulübün yaptığı ikinci dış transfer oldu.