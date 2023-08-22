Kuşadasıspor İnegöl Kafkaspor'a 1-0 mağlup oldu

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Kuşadasıspor, İnegöl Kafkaspor ile yaptığı hazırlık maçında 1-0 mağlup oldu. Kuşadasıspor, maçın ikinci yarısında önemli pozisyonlara girmesine rağmen gol bulamadı. Afyon kampında bir özel maç daha yapacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Kuşadasıspor, 3'üncü etap Afyonkarahisar kampındaki ilk hazırlık maçında İnegöl Kafkaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibine diş geçiremedi ve sahadan 1-0'lık mağlubiyet ile ayrıldı. Maçın ikinci yarısında daha diri bir görüntü ortaya koyup önemli pozisyonlara giren Kuşadasıspor aradığı golü bir türlü bulamadı. Aydın temsilcisinin Afyon kampında önümüzdeki günlerde bir özel maç daha yapacağı açıklandı.