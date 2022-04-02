Kuşadasıspor ile Kızılcabölükspor rakip - Haberler

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Kuşadasıspor ile Kızılcabölükspor rakip

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Kuşadasıspor ile Kızılcabölükspor rakip

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Kuşadasıspor ile Kızılcabölüksspor yarın Ege derbisinde rakip olacak.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Kuşadasıspor ile Kızılcabölüksspor yarın Ege derbisinde rakip olacak. Kuşadası Özer Türk Stadı'ndaki 90 dakika saat 14.00'te start alacak. Hafta içinde 22'nci hafta erteleme sınavında Yomraspor'u deplasmanda 2-1 yenen Kuşadasıspor, 42 puana ulaşıp Play-Off iddiasını sürdürdü. Kızılcabölükspor ise 4-2'lik İskenderunspor mağlubiyetiyle 29 puanda kalıp kendisini tekrar düşme hattında buldu.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Kızılcabölükspor, Ege, Spor, Haberler

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