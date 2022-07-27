Kuşadasıspor gaza bastı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuşadasıspor gaza bastı

Kuşadasıspor gaza bastı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi Düzcespor'da şampiyonluk yaşayan tecrübeli golcü Murat Gürbüzerol ve yine Fethiyespor'da Play-Off şampiyonluğu kazanan stoper Özgür Çelik'le anlaşan Kuşadasıspor, takviyeleri hızlandırdı.

 - Güncelleme:

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi Düzcespor'da şampiyonluk yaşayan tecrübeli golcü Murat Gürbüzerol ve yine Fethiyespor'da Play-Off şampiyonluğu kazanan stoper Özgür Çelik'le anlaşan Kuşadasıspor, takviyeleri hızlandırdı. Siyah-beyazlı ekip Darıca Gençlerbirliği'nde geçen sezon 17 golle oynayan forvet Fatih Şerifoğlu, Nazilli Belediyespor ile yollarını ayıran kanat oyuncusu Hasan Demir, Karacabey Belediyespor ile 2'nci Lig'de Play-Off finali oynayan orta saha oyuncusu Umut Sözen, Schalke 04 altyapısında yetişip en son 1'nci Lig ekibi Denizlispor'da forma giyen stoper Görkem Can ve son olarak Pendikspor ile 2'nci Lig şampiyonluğunu göğüsleyen stoper Doğancan Otman ile prensipte anlaştı. Oyuncuların ilçeye gelerek imza atmaları bekleniyor.


- Kuşadası
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Murat Gürbüzerol Fethiyespor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title