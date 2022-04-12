Kuşadasıspor galibiyet peşinde
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta istikrarsız sonuçlarla Play-Off hedefinin uzağında kalan Kuşadasıspor, yarın Siirt İl Özel İdaresispor'u ağırlayacak.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta istikrarsız sonuçlarla Play-Off hedefinin uzağında kalan Kuşadasıspor, yarın Siirt İl Özel İdaresispor'u ağırlayacak. Özer Türk Stadı'ndaki maç saat 15.00'te start alacak. Son 5 maçta tek galibiyetle yetinen siyah-beyazlı ekip 43 puanla 8'inci sırada yer alıyor. Grupta 9 haftadır kazanamayıp son 4 maça 31 puanla düşme hattında giren Kızılcabölükspor ise aynı saatte Hacettepespor deplasmanında çıkış arayacak.- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor