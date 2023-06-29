Kuşadasıspor, Fatih Çardak ile anlaştı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek Kuşadasıspor, teknik direktör Fatih Çardak'la anlaşmaya vardı. Geçen sezon Play-Off çeyrek final karşılaşmasında Orduspor 1967'ye mağlup olarak 2'nci Lig'e çıkamayan ve çalıştırıcısı Gürkan Ferhatoğlu ile yollarını ayıran Ege ekibinin 38 yaşındaki Çardak'la sözleşme imzalayacağı bildirildi. Çardak, Bergama Belediyespor ve son olarak Çankaya FK'da teknik direktörlük yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor