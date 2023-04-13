Kuşadasıspor evinde Karaman FK'ya yenildi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off yarışı veren Kuşadasıspor, evinde Karaman FK'ya yenilirken teknik direktör Levent Kartop yönetiminde ilk kez sahadan puansız ayrıldı. Kartop yönetimindeki 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldıktan sonra evinde zirve hedefleyen Karaman önünde 3-0 yenik duruma düşen siyah-beyazlılara Ali Öztürk ve Taha Balcı'nın 2 golü puan için yeterli olmadı. Kuşadasıspor yenilgiye rağmen 43 puanla Play-Off barajındaki yerini korudu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor