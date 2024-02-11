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Kuşadasıspor, evinde 1922 Konyaspor'a yenildi

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off potasında yer alan Kuşadasıspor, evinde 1922 Konyaspor'a 3-1 yenilerek zirve yarışında yara aldı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off potasında yer alan Kuşadasıspor evinde 1922 Konyaspor'a 3-1 yenilerek zirve yarışında yara aldı. Ev sahibi Kuşadasıspor 34'üncü dakikada Hasan'ın golüyle 1-0 öne geçti: 1-0. 1922 Konyaspor dakikalar 36'yı gösterdiğinde Tuğrul'un golüyle dengeyi getirdi: 1-1. Konuk takım 69'uncu dakikada penaltı kazandı ve Ömer penaltıyı gole çevirdi: 1-2. Ömer bu kez 81'inci dakikada sahneye çıktı, 1922 Konyaspor durumu 3-1 yaptı. Bu sonuçla Kuşadasıspor 31 puanda kalırken, Konya ekibi 12 puana yükselip düşme hattından çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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