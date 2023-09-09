Kuşadasıspor, Ege derbisinde Akhisarspor'u 1-0 yendi
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un ilk hafta mücadelesinde Kuşadasıspor, evinde çıktığı Ege derbisinde Akhisarspor'u 1-0 yendi. Çağrı Ortakaya'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan Kuşadasıspor, sezona galibiyetle başladı.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un ilk hafta mücadelesinde Kuşadasıspor evinde çıktığı Ege derbisinde Akhisarspor'u 1-0 yendi.
Kuşadası Özer Türk Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 43'üncü dakikada Çağrı Ortakaya'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda iki takımın atakları sonuç vermeyince karşılaşmayı 1-0 kazanan Kuşadasıspor sezona galibiyetle başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor