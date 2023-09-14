Kuşadasıspor, Dilaver Güçlü'yü transfer etti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki ilk hafta maçında Akhisarspor'u tek golle mağlup eden Kuşadasıspor, 37 yaşındaki tecrübeli ofansif orta saha Dilaver Güçlü'yü transfer etti.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki ilk hafta maçında Akhisarspor'u tek golle mağlup eden Kuşadasıspor, 37 yaşındaki tecrübeli ofansif orta saha Dilaver Güçlü'yü transfer etti. Almanya'da Bochum'da başladığı kariyerinde Manisaspor, Samsunspor, Denizlispor, Göztepe, Ankaraspor, Balıkesirspor, Giresunspor, Gümüşhanespor, Sakaryaspor, Manisa FK, Kocaelispor, Şanlıurfaspor ve son olarak Nevşehir Belediyespor formalarını giyen Dilaver, Kuşadası'na imza attı.