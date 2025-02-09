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Kuşadasıspor Deplasmanda Farklı Galip Geldi

Kuşadasıspor Deplasmanda Farklı Galip Geldi
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TFF 3. Lig'de mücadele eden Kuşadasıspor, deplasmanda Bornova 1877'yi 4-0 mağlup ederek taraftarlarını sevindirdi. Maçın yıldızı Murat Çaydemir, hat-trick yaparak takımını zafere taşıdı.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Kuşadasıspor, deplasmanda Bornova 1877'yi 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek taraftarlarını sevindirdi.

İzmir Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar, haftayı üç puanla kapattı. Maçın yıldızı Murat Çaydemir oldu. Hat-trick yaparak takımını sırtlayan golcü oyuncu, Kuşadasıspor'un galibiyetinde başrolü oynadı. Takımın diğer golünü ise Sabit Hakan Yılmaz kaydetti.

Bornova 1877 galibiyetle moral bulan Kuşadasıspor, ligde üst sıralara tırmanma adına önemli bir adım atmış oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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