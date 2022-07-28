Kuşadasıspor'dan iki takviye daha TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor, dış transferde iki oyuncuyu daha kadrosuna kattı. TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor, dış transferde iki oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, son olarak 2019-20 sezonunda Ankaragücü forması giyen stoper Alihan Kubalas ve Esenler Erokspor'dan sol kanat Aziz Kızılgün ile prensip anlaşmasına vardı. İki futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Uzun süredir futboldan uzak kalan Alihan'ın doping cezası aldığı iddia edilmişti. Demirören Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Kuşadasıspor'dan iki takviye daha - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.