Kuşadasıspor'da zemin yenileniyor Spor Haberleri TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Kuşadasıspor'un iç saha maçlarını oynadığı Özer Türk Stadı'nın zemini sezon öncesi bakımdan geçiyor. TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Kuşadasıspor'un iç saha maçlarını oynadığı Özer Türk Stadı'nın zemini sezon öncesi bakımdan geçiyor. Kuşadası Belediyesi'nin Tire Belediyesi'nden gelen uzman çim ekibinin desteğiyle başlattığı çalışmalarda statta saha zemini sezon öncesi yenileniyor. Afyon kampını da sürdüren siyah-beyazlı ekip, 2'nci Lig temsilcisi Fethiyespor'la oynadığı hazırlık maçından Fatih ve Muhammet'in golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

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