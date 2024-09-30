Kuşadasıspor'da Teknik Direktör Değişimi
TFF 3. Lig 1. Grup'ta puansız son sırada yer alan Kuşadasıspor, 3-2 kaybettiği Bornova maçının ardından Teknik Direktör Bülent Ataman'la yollarını ayırdı. Takımın yeni teknik direktörünün kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
Tülay AKSAY / KUŞADASI,
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta stadı halen hazır durumda olmadığı için bu kez Tire yerine Didim'de oynadığı maçta Bornova 1877'ye de 3-2 yenilerek 4'te 0 çekip dibe demir atan Kuşadasıspor'da Teknik Direktör Bülent Ataman'la yollar ayrıldı. Grupta puansız son sırada kalan siyah-beyazlılarda
Bornova maçının da kaybedilmesi üzerine akşam saatlerinde toplanan yönetim kurulu Bülent Ataman ile yolları ayırma kararı aldı. Sezon başından bu yana galibiyet alamayan Kuşadasıspor'un yeni teknik direktörü çok kısa süre içinde açıklanacağı, bu süre zarfında takımı Yardımcı Antrenör Özer Erdem'in çalıştıracağı bildirildi.