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Kuşadasıspor'da Hedef Play-Off

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TFF 3. Lig 1. Grup'ta kötü başlangıcın ardından yeni yönetimle başarılı bir çıkış yapmayı sürdüren Kuşadasıspor, 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile düşme hattından uzaklaştı. Kulüp Başkanı Yaser Doğan, takıma ve teknik heyete olan güvenlerini vurguladı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Kuşadasıspor ligin ilk 9 maçının tamamını kaybederek fikstürde dibe vurmuştu. İstifaların üst üste gelmesinin ardından genel kurul kararı alan Kuşadasıspor'da yeni seçilen Yaser Doğan ve yönetimi ile 4 maça çıkan Kuşadasıspor, 3 galibiyet 1 beraberlik alarak düşme hattından kurtulma potasına kadar geldi.

Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Yaser Doğan, "Çocukluğumda formasını gururla giydiğim Kuşadasıspor'u ayağa kaldırmak için yönetici arkadaşlarımla birlikte gece gündüz demeden bir arı gibi çalışıyoruz. Teknik heyetimizle sürekli olarak toplantı halindeyiz. Tokat Plevne maçıyla başlayan galibiyet serüvenimiz Kırşehir FSK'yı deplasmanda 3-2 yenerek devam etti. Kendi evimizde oynadığımız Ergene Velimeşe maçını olumuz hava şartları nedeniyle maalesef 0-0 berabere bitirdik. Dün Kartal Bulvarspor deplasmanından da galbiyetle ayrılarak çıkışımızı sürdürüyoruz. Futbolcu kardeşlerimi ve teknik heyetimizi gönülden tebrik ediyoruz. Devre arasında teknik heyetimizin raporları doğrultusunda takviyelerimizi yapacağız ve çıkışımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz düşmemek değil Play-Off oynamak. Biz bir hedef koyduk ve bu hedefimizi yerin getireceğiz. Çünkü hedefsiz bir takım rotasız gemiye benzer" dedi.

Kuşadasıspor 1 gün iznin ardından 3 Aralık Salı günü antrenmanlara başlayacak ve 8 Aralık Pazar günü deplasmanda Muşspor ile karşılaşacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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