Kuşadasıspor'da ayrılık
TFF 3'üncü Lig temsilcisi Kuşadasıspor'da geçen sezon Kasımpaşa U19 takımından transfer edilip, profesyonel sözleşme imzalatılan stoper Can Aksoy ile yollar ayrıldı.
TFF 3'üncü Lig temsilcisi Kuşadasıspor'da geçen sezon Kasımpaşa U19 takımından transfer edilip, profesyonel sözleşme imzalatılan stoper Can Aksoy ile yollar ayrıldı.
Geçen sezon ligde 3, kupada 2 karşılaşmada görev yapan 21 yaşındaki savunmacı Gümüşhanespor ile el sıkıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor