Kuşadasıspor, Büyükçekmece Tepecikspor'u 4-0 mağlup etti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst sıralarda yer alan Kuşadasıspor, evinde Büyükçekmece Tepecikspor'u farkı mağlup etti: 4-0. Maça hızlı başlayan Kuşadasıspor 4'üncü dakikada Taha Balcı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kuşadasıspor 15'inci dakikada Yavuz Selim'in ayağından ikinci golünü buldu ve ilk yarıyı 2-0 galip tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekipte Yavus Selim bu kez 53'üncü dakikada sahne aldı ve durum 3-0 oldu. Maçta son sözü 81'in dakikada Hüseyin söyledi: 4-0. Sahasında kayıp yaşamayan Kuşadasıspor bu sonucun ardından 23 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Büyükçekmece Tepecikspor ise 15 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor