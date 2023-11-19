Kuşadasıspor, Büyükçekmece Tepecikspor'u 4-0 mağlup etti
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst sıralarda yer alan Kuşadasıspor, evinde Büyükçekmece Tepecikspor'u farklı bir skorla mağlup etti. Kuşadasıspor, bu galibiyetle zirve takibini sürdürdü.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst sıralarda yer alan Kuşadasıspor, evinde Büyükçekmece Tepecikspor'u farkı mağlup etti: 4-0. Maça hızlı başlayan Kuşadasıspor 4'üncü dakikada Taha Balcı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kuşadasıspor 15'inci dakikada Yavuz Selim'in ayağından ikinci golünü buldu ve ilk yarıyı 2-0 galip tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekipte Yavus Selim bu kez 53'üncü dakikada sahne aldı ve durum 3-0 oldu. Maçta son sözü 81'in dakikada Hüseyin söyledi: 4-0. Sahasında kayıp yaşamayan Kuşadasıspor bu sonucun ardından 23 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Büyükçekmece Tepecikspor ise 15 puanda kaldı.