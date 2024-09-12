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Kuşadasıspor, Artvin Hopaspor maçını Tire'de oynayacak

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Kuşadasıspor, sezonun ikinci haftasında Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçı, Özer Türk Stadyumu'nun bakıma alınması nedeniyle Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynayacak.

Kuşadasıspor, sezonun ikinci haftasında Artvin Hopaspor ile Cumartesi oynayacağı maçı, Özer Türk Stadyumu'nun bakıma alınması nedeniyle Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynayacak.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kuşadasıspor, sezonun ikinci haftasında evinde oynayacağı Artvin Hopaspor maçını stat değişikliği nedeniyle Tire'de oynayacak. Özer Türk Stadyumu'nun bakıma alınması nedeniyle karşılaşma, Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'na alındı. Karşılaşma, 14 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Kuşadasıspor Başkanı İsmet Türker, stat değişikliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Özer Türk Stadyumu'nun bakıma alınması nedeniyle Artvin Hopaspor karşılaşmasını Tire'de oynayacağız. Taraftarlarımızın bu heyecanı paylaşması için ücretsiz otobüsler kaldıracağız" dedi. Taraftarlara ücretsiz ulaşım için gerekli bilgilerin önümüzdeki günlerde kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılacağı belirtildi.

Sezonun ilk haftasında Anadolu Üniversitesi'ne 1-0 mağlup olan Kuşadasıspor, zorlu Artvin Hopaspor karşısında bu sezonki ilk galibiyetini almak istiyor. Siyah beyazlı ekip, taraftar desteğini arkasına alarak Tire'de galip gelmeyi hedefliyor. Başkan Türker, tüm Kuşadalıları takımı desteklemek için maçadavetetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Kemal Atatürk Artvin

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