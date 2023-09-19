Kuşadası Özer Türk Stadı'na Vandal Saldırı

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenli olarak bakımı yapılan Özer Türk Stadı'nın çim sahası kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Belediye Başkanı Ömer Günel, saldırıyı vandallık ve halk düşmanlığı olarak nitelendirdi.

Kuşadası Belediyesi tarafından Özer Türk Stadı'nın bulunduğu alanda Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenli olarak bakımı yapılan çim saha kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kuşadası halkına ait kaynaklarla kentimize yaptığımız yatırımlara zarar vermek açıkça vandallık ve halk düşmanlığıdır" dedi.

Kuşadası Belediyesi ekipleri, bir yandan kentin dört bir yanında hizmet seferberliği sürdürürken bir yandan da kötü niyetli kişilerin oluşturduğu tahribatla mücadele ediyor. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yenileme çalışmaları ile birinci sınıf çimlerle kaplanarak TFF Profesyonel Futbol Müsabaka Talimatı'nda yer alan kriterlere uygun hale getirilen ve son olarak 26. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın büyük final gecesine ev sahipliği yapan Özer Türk Stadı'nın zemini kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Dün gece 02.38 sularında güvenlik kameralarınca alınan görüntülerde 5 kişi olduğu tespit edilen şahıslar, Özer Türk Stadı'na gizlice girerek çim zeminin belirli bölgelerini yerinden sökmek suretiyle zarar verdi.

Kuşadası Belediyesi ekiplerince kısa süre içerisinde eski haline getirilen Özer Türk Stadı'nın zeminini tahrip eden şahıslara sert tepki gösteren Başkan Günel, stadın kentin sosyal ve sportif yaşamı için taşıdığı öneme dikkat çekerek "Kuşadası Belediyesi olarak kentimizde kültür, sanat ve spor aktivitelerine destek olmak amacı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamunun kaynaklarını kullanarak kentimizde yürüttüğümüz çalışmalara zarar vermek isteyen vandallarla daha önce de karşılaştık. Son olarak önemli müsabakalara sahne olan ve yürüttüğümüz çalışmalarla TFF kriterlerine uygun hale getirdiğimiz Özer Türk Stadı'na yapılan saldırı Kuşadası'na yapılmıştır. Bu açıkça vandallık ve halk düşmanlığıdır. Sorumluların tespiti ve haklarında gerekli işlemlerin yapılması hususunda takipçi olmayı sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN