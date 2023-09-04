Kuşadası'nda Spor Tutkunlarının Gözdesi: Avukat Doğa Tokuçoğlu Parkı

Kuşadası Belediyesi tarafından tamamen spor aktivitelerine yönelik olarak tasarlanan Avukat Doğa Tokuçoğlu Parkı, sokak basketbolu tutkunlarının gözdesi oldu. Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun standartlarına uygun olarak yapılan bir basketbol sahasına sahip olan parka, özellikle gençler yoğun ilgi gösteriyor. Park, gençleri spora teşvik ederek fiziksel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Kuşadası Belediyesi tarafından tamamen spor aktivitelerine yönelik olarak tasarlanan Avukat Doğa Tokuçoğlu Parkı, sokak basketbolu tutkunlarının gözdesi oldu. Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun standartlarına uygun olarak yapılan bir basketbol sahasına sahip olan parka, özellikle gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Gençleri spora teşvik ederek fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından kente kazandırılan Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki Avukat Doğa Tokuçoğlu Parkı, sokak basketboluna gönül verenlerin uğrak noktası oldu. Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun standartlarına uygun gece aydınlatmalı bir basketbol sahasının bulunduğu park, her gün basketbol oynamak için bir araya gelen gençleri ağırlıyor.

Turnuvalar düzenlenecek

Türkiye'de 90'lı yıllarla beraber salondan çıkıp sokak kültürüyle birleşerek sokağın da oyunu olan basketbol oynamanın keyfini doyasıya çıkaran gençler, aynı zamanda yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleşme fırsatı da buluyor. Kent mobilyaları ve kameriyelerin de yer aldığı parkta ayrıca farklı spor aletleri bulunuyor. Avukat Doğa Tokuçoğlu Parkı, yılın belirli dönemlerinde basketbol turnuvalarına ev sahipliği yapacak.

"Sahanın özellikleri mükemmel"

Kuşadası'nda uzun yıllar spor yapabilecekleri bir parkın eksikliğini duyduklarını belirten Fuat Vargün, "Avukat Doğa Tokuçoğlu Parkı sayesinde artık bu özlemimiz sona erdi. Buradaki basketbol sahasının zemini çok iyi. Bizim için en güzel yanıysa sahanın gece aydınlatmasının da olması. Bu sayede akşam da basketbol oynama şansına sahip oluyoruz. Başkanımız Ömer Günel'e kentimize gençlere yönelik böylesine güzel ve spor tesisi olan bir park yaptığı için çok teşekkür ederim" dedi.

Basketbol oynamayı çok sevdiğini ifade eden üniversite öğrencisi Ata Akbaşlı ise, "Bizler için Kuşadası'nda spor yapabileceğimiz alanların sayısının her geçen gün artması çok güzel. Parkın yerleşim yerlerine olan konumu da çok iyi ayarlanmış. Günün her saatinde bu parkta basketbol oynamak çok keyifli" diye konuştu. - AYDIN